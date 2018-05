PSD questiona Câmara de Santa Cruz sobre custos de obras no Campo de Padel

O PSD questionou a Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC) sobre as obras adicionais realizadas no Campo de Padel do Caniço. O requerimento foi enviado hoje pelos deputados municipais sociais-democratas ao presidente da Autarquia, que estranham o facto de, passado meio ano após a conclusão da obra, o Campo de Padel não estar ao serviço da população.

A bem da “transparência” e pelo “dever de o Município informar como aplica os dinheiros públicos”, Bruno Camacho, representante dos deputados do PSD, quer saber: qual o motivo das obras suplementares, quem as autorizou e qual o montante total gasto naquela infra-estrutura.

“É estranho o Campo de Padel estar pronto há mais de cinco meses e ainda não estar ao serviço da população”, acrescentou Bruno Camacho, que no requerimento enviado ao presidente da CMSC, pediu ainda esclarecimentos sobre a concessão daquele espaço, perguntando se o Campo de Padel será concessionado através de concurso público ou por ajuste directo.