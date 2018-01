PSD de Santo António diz que fecho de balcão dos CTT é “lamentável e uma falta de consideração”

Através de comunicado na página oficial do Facebook, a Comissão Política do PSD de Santo António manifestou esta quinta-feira o “desagrado quanto à decisão dos CTT Portugal de encerrar o Balcão dos CTT de Santo António (no Caminho de Santo António)”.

Lembra o PSD de Santo António que o encerramento desta loja deixará apenas um posto CTT, na Junta de Freguesia de Santo António, e um balcão no Madeira Shopping, numa freguesia com cerca de 28.000 habitantes.

“Naturalmente, aquele balcão fará falta a essa população residente, sem contar com o número de empresas locais que diariamente a ele recorriam. Consideramos ser lamentável e uma falta de consideração perante a maior freguesia da RAM e a sua população, da mesma forma que não aceitamos que os mesmos serviços do balcão dos CTT sejam agora repartidos por terceiros”, adiantam os sociais-democratas.

“Esperamos que o Conselho de Administração perceba o erro cometido com esta decisão e reverta esta situação o mais rapidamente possível. Como é do conhecimento geral, os CTT Portugal, são uma sociedade anónima, que aquando a última venda da participação do Estado Português, de 31,5% , passou a ser 100% privada. Este facto, não pode fazer esquecer, os seus deveres e princípios, vigentes nos últimos estatutos aprovados na Assembleia Geral de 28 de Abril de 2016, (artigo número 3, ponto número 1 a)) que asseguram o estabelecimento, gestão e exploração das infraestruturas e do serviço público de correios”, conclui o comunicado.