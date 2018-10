O PS-M realiza, esta quinta-feira (dia 18 Outubro) um mesa debate intitulada ‘Combater a pobreza e a exclusão social, um desígnio de todos’.

A iniciativa terá como convidada Margarida Moraes, presidente da Associação Monte de Amigos, e contará igualmente com os contributos da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, e do padre José Luís Rodrigues.

O debate está agendado para as 18h30, na sede regional do partido.