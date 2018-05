“Professores duplamente penalizados”

É mais uma reacção de um sindicato à notícia avançada pelo DIÁRIO. O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) volta à carga dizendo que no caso do descongelamento das carreiras na função pública “os professores estão a ser duplamente penalizados porque não está a acontecer, ou seja é uma situação duplamente lesiva”. Francisco Oliveira considera que a progressão é um “direito sonegado durante sete anos à função pública” que no caso da classe docente e também à luz da recontagem do tempo de serviço a partir de 1 de Janeiro de 2018 “existem centenas de professores e de educadores que já podem progredir, só que não estão”.

A declaração do dirigente sindical surge na sequência ao facto de o nosso jornal avançar na sua edição impressa sobre o descongelamento das carreiras ter impacto superior a 5,6 milhões e em que 4.500 funcionários já têm os respectivos vencimentos actualizados. O sindicalista culpa a secretaria regional da Educação pelo problema, porque segundo Francisco Oliveira “existe um processo de avaliação que foi feito entre os anos 2013 e 2017 que não foi concluído”.

“Os professores foram avaliados, muitos dão aulas assistidas por avaliadores externos, todos com avaliação interna nas escolas. E sem avaliação não há progressão, portanto os professores estão duplamente penalizados, insiste no protesto.

Mas existe outra situação “lesiva e discriminatória” face à restante administração pública: “Nenhum professor viu até hoje qualquer ano de congelamento contado para a sua situação profissional ao contrário do que está acontecer na função pública geral”, observa, daí que Oliveira sublinhe que está mais do que justificada as lutas e as greves desencadeadas pelo SPM.