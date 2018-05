Professores da Madeira em greve a partir do dia 12 de Junho

A direcção do Sindicato dos Professores da Madeira remeteu à comunicação social um pré-aviso de greve, aprovada hoje, em Assembleia Geral de sócios.

A paralisação de todas as actividades de avaliação de final de ano lectivo deverá realizar-se a partir do dia 12 de Junho.

De acordo com o Sindicato, “este é o seguimento lógico depois da aprovação da Resolução no final da grande manifestação do passado sábado, que previa a intensificação da luta se, até ao final de Maio, a Secretaria Regional da Educação (SRE) não der sinais de que pretende resolver os problemas há muito identificados e cumprir as promessas assumidas em Dezembro passado, nomeadamente a recuperação de todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento”.

Além desta greve, foram ainda aprovadas outras iniciativas, como manifestações sectoriais e realização de plenários sindicais nas ruas do Funchal.

“Os docentes da RAM não desistirão das suas justas reivindicações até que a SRE avance para a sua satisfação”, remata o comunicado.