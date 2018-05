Prepare-se para uma terça-feira ‘cinzenta’ na Madeira

Períodos de céu muito nublado em todo o Arquipélago da Madeira, sobretudo nas vertentes norte da ilha e nas terras altas, onde são esperados aguaceiros fracos. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para uma terça-feira ‘cinzenta’ na Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, sendo por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.

A região do Funchal não deverá ‘fugir’ às nuvens e o vento será inferior a 15 km/h.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.

Costa Sul: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19.ºC