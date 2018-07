Porto Santo recebe Simpósio Ambiental ‘Da Colonização ao Povoamento’

Nos dias 3 e 4 de Agosto (sexta-feira e sábado), o auditório da Câmara Municipal do Porto Santo será palco do Simpósio Ambiental ‘Da Colonização ao Povoamento’.

Este evento, inserido nas comemorações dos 600 anos da descoberta do Porto Santo, pretende ser um momento de divulgação do património natural da ilha dourada, com rigor científico, mas acessível ao público em geral, proporcionando o contacto com a natureza e dando a conhecer as riquezas naturais daquela ilha.

Em debate estarão aspectos da geologia e povoação do Porto Santo, numa altura em que se prepara a candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera.

A participação no Simpósio é gratuita mediante inscrição, que pode ser efectuada através do envio de uma mensagem para ambiente@cm-portosanto.pt, indicando o nome e a idade do interessado.