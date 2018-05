Porto Santo ainda não decidiu quando implementa taxa turística

O Município do Porto Santo realizou, esta manhã, uma reunião com representantes do sector turístico, nomeadamente agentes locais, guias turísticos, grupos hoteleiros. Este encontro serviu para mostrar o consenso destes agentes, que consideram não ser o momento certo, apontando para Janeiro de 2019, apesar da Proposta de Regulamento Taxa Turística do Município do Porto Santo, ter sido aprovada por unanimidade na Câmara Municipal.

“Os representantes do sector entendem que, actualmente, a implementação imediata não seria positivo para o destino, tendo em conta que os contratos se encontram fechados”, refere nota do executivo.

“Nesse contexto, foi previamente apresentado um Estudo Económico de suporte à fundamentação económico-financeira da Taxa de Turística do Município do Porto Santo e o respectivo projecto de Regulamento onde consta, por exemplo, o destino das verbas arrecadadas, que beneficiarão, na sua maioria, a manutenção da praia e dos espaços exteriores, a limpeza, promoção e animação. Neste processo, decorreu ainda um período de discussão pública, onde foram apresentados novos contributos”, indica a nota enviada à imprensa.

No entanto, o Município refere que a Taxa Turística está ainda sem decisão sobre a data a implementar, tendo em linha de consideração que espera ouvir a vereação da Câmara Municipal e os deputados da Assembleia Municipal, para sustentar, de forma robusta, a sua decisão final.