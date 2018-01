Porto Santo a caminho da ‘Reserva da Biosfera’

A candidatura da ilha do Porto Santo a galardão da UNESCO é liderada por Susana Fontinha e visa transformar a ilha num ‘laboratório vivo’ de desenvolvimento sustentável e promotor da economia verde. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e onde damos a conhecer alguma da biodiversidade que potencia esta distinção.

Também nesta edição, saiba que Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal foi constituído arguido no âmbito do processo de queda de árvore na freguesia do Monte. Idalina Perestrelo e um funcionário da CMF também constam dos arguidos deste processo. A oposição diz que o tempo é da justiça e não de política, já o autarca afirma estar de “consciência tranquila”.

Nesta edição, destaque ainda para o Grupo Sousa que se encontra na lista dos maiores armadores do Mundo.

Numa entrevista ao DIÁRIO, Philippe Moreau, director hoteleiro em São Tomé e Príncipe afirma que o turismo sustentável deveria ser meta prioritária.

Saiba ainda que em 2019 haverá mais reembolsos e menos IRS.

Por fim, o último destaque da primeira página vai para o desporto e para o facto dos apoios ao desporto regional irem chegar mais cedo.