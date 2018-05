Porto da Cruz com cobertura total em médico de família

O secretário regional da Saúde visitou, esta manhã, o centro de saúde do Porto da Cruz, no âmbito do périplo, que tem vindo a fazer pelas as unidades de cuidados de saúde primários da Região.

Pedro Ramos mostrou-se muito agradado com as instalações e com o número de profissionais afectos àquele centro, os quais asseguram uma cobertura total da população em médico de família.

Dois médicos e sete enfermeiros, quatro dos quais especialistas servem uma população de 2549 utentes. Momentaneamente, uma das médicas encontra-se em licença de maternidade, regressando ao serviço em Agosto.

O aumento da taxa de cobertura da população com médico de família é uma das prioridades assumidas no âmbito da política de saúde do Governo Regional da Madeira.

Segundo dados da tutela, desde 2017 até à data foram contratados 14 médicos de família (oito em 2017 e seis já em 2018). Oito médicos recém-especialistas (que concluíram especialidade em Fev/Abril) irão ser contratados.

A taxa de cobertura em médico de família na Região é de cerca de 70 por cento.