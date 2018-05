Pedro Ramos visita amanhã o Centro de Saúde do Santa da Serra

Em comunicado enviado à imprensa, o gabinete de comunicação da Secretaria Regional da Saúde (SRS) informou que Pedro Ramos visita amanhã, amanhã, pelas 11 horas, o centro de Saúde do Santo da Serra.

“Este centro de saúde é uma das extensões do Centro de Saúde de Machico, composto por mais duas extensões: o centro de saúde do Caniçal e o centro de saúde do Porto da Cruz. Tem 2.252 utentes inscritos, um médico de família e três enfermeiros. Funcionando todos os dias úteis das 8 às 18 horas e aos sábados das 8h30 às 12h30”, informou a SRS.