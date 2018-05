Em representação do GR, Pedro Ramos, secretário da Saúde, aproveitou o sessão comemorativa do Dia do Concelho em Santana para lembrar não só os milhões já investidos pelo GR, mas mais milhões a investir também neste concelho.

Como exemplos, deu conta de 1M de apoio a 26 projectos de iniciativa privada, mais 2,5M investidos em projectos de Programa de Desenvolvimento Rural, 1,6M no regadio e 4,4M na rede de águas e saneamento.