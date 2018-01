Pedro Coelho inaugura obras de beneficiação de caminho no Estreito

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, inaugurou hoje as obras de beneficiação do caminho Luís Liberato de Sousa, localizado no sítio da Furneira, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

O arruamento municipal intervencionado, que se encontrava em terra batida há já cerca de duas décadas, totaliza uma extensão de 500 metros de comprimento, servindo de acesso a um pequeno aglomerado habitacional e a uma extensa área agrícola.

A necessidade de pavimentação e de beneficiação do arruamento havia já sido identificada pela edilidade liderada pelo executivo municipal, tendo no decurso do ano transacto sido lançado o procedimento concursal que resultou na execução de uma empreitada que envolveu um investimento na ordem dos 194 mil euros, integralmente suportado pelo orçamento municipal.

As obras de beneficiação agora inauguradas, promovidas pela autarquia de Câmara de Lobos, resultaram numa acessibilidade viária com melhores condições de circulação e segurança, dotada de faixa de rodagem com 3 metros de largura, acrescido de meia metro de levada, devidamente dotada de rede de recolha de águas pluviais e iluminação pública.

Na visita efectuada ao local, o presidente da Câmara reiterou o compromisso da edilidade de prosseguir com a política iniciada no mandato transacto de concretização de um conjunto de obras de proximidade “que promovam a melhoria da qualidade de vida das populações locais e da acessibilidade às zonas agrícolas, por forma a contribuir para elevação dos rendimentos das famílias do concelho”.