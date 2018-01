Pedro Coelho inaugura amanhã obras efectuadas em caminho municipal

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, inaugura, amanhã, dia 05 de janeiro, as obras de beneficiação do caminho Luís Liberato de Sousa, localizado no sítio da Furneira, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Com uma extensão de 500 metros, as obras contemplaram a execução de regularização e alargamento do traçado original do arruamento, bem como a construção de muros de suporte e pavimentação.

Este arruamento municipal totaliza uma extensão de cerca de 500 metros, serve de acesso a algumas habitações e, em especial, a uma vasta área agrícola, sendo que se encontrava, há já vários anos, em terra batida, vindo a ser reivindicada pelos munícipes a sua pavimentação.

As obras de beneficiação foram promovidas pela autarquia de Câmara de Lobos resultando numa acessibilidade viária com melhores condições de circulação e segurança, dotada de faixa de rodagem com 3,00m de largura, acrescido de 0,50m de levada, devidamente dotada de rede de recolha de águas pluviais e iluminação pública, tendo implicado um investimento na ordem dos 194 mil euros, integralmente suportado pelo orçamento municipal.