Pedro Calado quer mais qualidade nos Serviços Públicos

As ‘6ª Jornadas Regionais da Qualidade’ decorrem durante a manhã de hoje, no Colégio dos Jesuítas, e contaram com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, no dia em que se celebra o ‘Dia Mundial da Qualidade’.

Pedro Calado defende que “não há um bom serviço público sem qualidade”. Acrescentou que aos poucos tem sido desenvolvido internamente esforços para melhoria da gestão da qualidades nos serviços públicos. No futuro quer o alargamento desta política, para que mais serviços públicos prestem um serviço de qualidade.

Referiu ainda que recentemente um serviço prestado na loja do cidadão, a emissão de passaportes, recebeu o um prémio de boas práticas e excelência de serviço, fruto do trabalho desenvolvido.

O vice-presidente acrescentou ainda “queremos ter em todos os serviços públicos, qualidade”, acrescentando que sendo uma Região turística o serviço prestado tem de passar pela excelência.

Pedro Calado diz que a melhoria da gestão da qualidade nos serviços públicos são um objectivo para o futuro, acrescentando que não será tarefa fácil, pois é difícil motivar os funcionários da função pública.