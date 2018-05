Pedro Calado assina protocolo com a Ribeira Brava e a Startup Madeira

O vice-presidente do Governo Regional considerou hoje, na Ribeira Brava, que a aposta do Governo Regional em descentralizar as actividades económicas para outros concelhos, fora do Funchal, tem sido uma aposta ganha. Pedro Calado dava o exemplo do projecto Brava Villey, onde, “de uma forma inovadora”, foi possível descentralizar o empreendedorismo e a inovação para este concelho que antes tinha predominância na agricultura e hoje já está virado para a área da tecnologia e da inovação.

“É isto que se pretende, dinamizar este tipo de actividades, trazer novas empresas, jovens empreendedores, situá-los na Ribeira Brava porque atrás destes projectos vêm grandes empresas, como uma grande empresa tecnológica que tem apostado na Madeira”, referiu Calado, apontando para “uma incubadora de ideias que tem criado já pequenos grandes empreendedores”.

A ida de Pedro Calado à Ribeira Brava inseriu-se na assinatura de um protocolo de cooperação institucional entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Startup Madeira, uma empresa com jovens empreendedores que mantêm ligações com o estrangeiro, através da internacionalização das actividades. “Razão pela qual fizemos este protocolo com o município da Ribeira Brava e com a Startup, no sentido de encontrarmos uma plataforma para os nossos jovens”, referiu, mostrando que estar fora da capital da Madeira “não é sinónimo de menos actividade comercial”.

Num concelho com cerca de 11 mil habitantes, onde 35% da população tem menos de 30 anos, e onde a aposta nas novas tecnologias tem sido grande, Pedro Calado referiu que 2017 foi um bom ano positivo em termos económicos para a Ribeira Brava, salientando a importância da inovação, da informatização, das novas tecnologias. “Razões de ser da nossa aposta neste concelho e nas Startups”, fazendo votos para que a Ribeira Brava mantenha o espírito empreendedor e tecnológico, mesmo começando com um nicho de mercado pequeno, mostrando-se disponível para ajudar o desenvolvimento económico do concelho.