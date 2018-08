PCP lamenta despedimentos na ‘Meo/Altice’

O PCP/Madeira realizou nesta manhã, no Funchal na Avenida Zarco, junto às instalações da ‘Meo/Altice’ uma iniciativa política de solidariedade com os trabalhadores/as que aquela empresa quer despedir.

No Call Center da Meo/Altice no Funchal, duma assentada, estão anunciados 29 despedimentos. No processo de despedimento estão trabalhadores/as qua ali trabalham há mais de quatro anos.

Nesta iniciativa política o PCP denuncia a “lei da selva” que vigora naquela empresa na Madeira, onde imperam os vínculos precário. A par da precariedade, o Coordenador Regional, Edgar Silva apontou “a exploração, a discriminação e formas de perseguição aos trabalhadores e ás trabalhadoras da Meo/Altice”.

Nesta denuncia dos atentados contra os direitos laborais, o PCP, através de Edgar Silva, “exige, perante os anunciados 29 despedimentos, a imediata intervenção do Governo Regional, de modo a que a “lei da selva” e o ataque aos direitos fundamentais de quem trabalha no Call-Center” da MEO/ALTICE sejam devidamente salvaguardados.