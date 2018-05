PCP defende redução para três anos do tempo para vinculação dos professores

O Grupo Parlamentar do PCP entregou hoje, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma proposta de alteração na especialidade do decreto legislativo que regula o regime jurídico dos concursos para selecção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente na Região.

Conforme explica um comunicado do partido, a proposta de alteração do PCP defende que os professores com vínculos precários afectos à Secretaria Regional de Educação, necessitem de apenas três anos para entrar no quadro (por oposição aos cinco anos actualmente em vigor), tal como acontece no continente e nos Açores.

“É da mais elementar justiça garantir que, nesta matéria, os professores que leccionem na Madeira e Porto Santo não sejam descriminados negativamente”, remata a nota.