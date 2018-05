Paulo Cafôfo vai discursar no Congresso do PS

Apesar de não ser militante socialista, o presidente da Câmara Municipal do Funchal vai falar no Congresso do PS, a convite de António Costa. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO fala desta intervenção do autarca, que vai apresentar as principais linhas da sua candidatura ao cargo de presidente do Governo Regional, em 2019. Quanto a Bernardo Trindade, deverá manter-se no secretariado do partido.

Ainda na política, desta feita falamos do subsídio de mobilidade e do facto do vice-presidente do Governo Regional afirmar que a proposta de Lisboa “discrimina” os madeirenses. Parece estar longe um entendimento sobre este assunto, tido como um dos dossiers prioritários para o executivo madeirense.

Saiba que o Governo Regional aposta na certificação da carne de vaca e frango madeirense. ‘Carne Regional’ e ‘Carne Regional Extra’ são as duas marcas criadas.

Já no campo da Justiça, Valter Moreno afirmou, na primeira sessão de julgamento, que a sua ex-companheira deu a primeira facada. Falamos do caso do preparador físico, que matou a sua ex-companheira à facada, no apartamento da mulher, na Ajuda, Funchal.

Já no desporto, saiba quem são as listas candidatas à presidência do Clube Naval do Funchal. António Fontes encabeça uma das listas, sendo que a outra é liderada por João Paulo Sousa. As eleições estão marcadas para o dia 11 de Junho.

