Partido ‘Nós, Cidadãos’ não admite repetição de tragédias na Região e no país

Um “ano assolado por acontecimentos/tragédias que colectivamente não tencionamos nem concebemos que se repitam, quer a nível nacional quer regional”. É desta forma que a representação regional do partido ‘Nós, Cidadãos’ faz o balanço de 2017 num comunicado divulgado esta manhã e no qual aproveita para “reconhecer, agradecer e premiar/gratificar de forma simbólica todos aqueles que com devoção, ânimo e espírito de entrega (...) à verdadeira causa pública e ao cidadão anónimo”.

A mesma força partidária lança este fim de semana (nas ruas, Internet e redes sociais, um novo cartaz que serve precisamente para agradecer três grupos profissionais: os educadores de infância e professores, que “arquitectam e constroem um futuro de maior sucesso para a região e país”; os médicos, enfermeiros e demais técnicos de saúde que “mobilizam o seu conhecimento, conduta ética e espírito de serviço com e para a comunidade, visando o bem-estar físico e psíquico e o desenvolvimento de todos os portugueses”; e os bombeiros, que “têm a árdua e perigosa missão de prestar o socorro às populações em todo o tipo de acidentes, catástrofes ou calamidades, isto é, o dever de proteger a vida, socorrer/defender o património e também o meio-ambiente para o bem-estar da sociedade”.