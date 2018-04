Parlamento analisa transferência da titularidade de instalações de um farol para a Madeira

A Assembleia da República vai analisar, amanhã, quinta-feira, sete propostas de resolução que recomendam ao governo a transferência das instalações anexas ao Farol da Ponta de São Jorge para o património da Região Autónoma da Madeira.

As propostas foram apresentadas pelo PS, PSD, CDS-PP, PCP, BE, PEV e PAN e visam todas a transferência da titularidade para a região dos imóveis adjacentes ao farol de São Jorge, localizado no concelho de Santana, no norte da ilha.

A estrutura foi projectada em 1948 e entrou em funcionamento em 1959, sendo composta por uma torre cilíndrica com 14 metros de altura e um edifício anexo.

Em 1962, o farol da Ponta de São Jorge foi ligado à rede eléctrica de distribuição pública e em 1986 foi automatizado com o sistema SIRIUS, ficando a fonte luminosa com lâmpadas de 12V 50W de halogéneo.

A infraestrutura sofreu nova remodelação em 1995, com a instalação de um sistema que lhe confere um alcance luminoso de 15 milhas.