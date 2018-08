PAN regressa moderado e à procura de grupo parlamentar

João Freitas é o novo líder do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira. Na terça-feira realizaram-se as eleições para a eleição da Comissão Política Regional, tendo ganho a lista única encabeçada pelo advogado de 55 anos, que se compromete não só a regressar ao Parlamento regional, como a eleger um grupo parlamentar em 2019. O novo líder promete ainda mais moderação.

O PAN Madeira chegou a ter assento na Assembleia Legislativa da Madeira, entretanto o partido foi dissolvido em 2015 e há uns meses a Comissão Política Nacional nomeou João Freitas como porta-voz, ao mesmo tempo que tratou de reerguer a estrutura na Região.

A lista A ganhou com a totalidade dos votos, 20. “Todos os votantes foram filiados desta segunda vaga, nem sequer apareceu um filiado das épocas anteriores”, revelou João Freitas. Fazem parte do PAN na Madeira 24 militantes com direito a voto. Segue-se a tomada de posse.

“Queremos recuperar um grupo parlamentar que é de direito do PAN”, afirmou ao DIÁRIO. “Há que sentar novamente a ‘Terra mãe’ nos parlamentos”.

João Freitas fala de “uns mal-entendidos” entre a direcção do partido a nível nacional e a anterior direcção regional. Acusa o seu antecessor de não cumprir o acordado com a estrutura nacional. “Aquilo que acabou por nos retirar o deputado foi uma aliança completamente desastrosa com o Partido Socialista em que nos deixámos ficar num lugar não elegível (...) e o Partido Socialista, como se isso não bastasse, não teve os deputados que pensava ter”. João Freitas acredita que se o PAN tivesse concorrido sozinho tinha mantido o deputado. “O continente avisou várias vezes e a Assembleia Geral proibiu, inclusivamente com os votos de cá, de fazer tal coligação. A verdade é que se fez, e deu no que deu”.

O novo representante do PAN deixa claro que não vai fazer acordos e coligações pré-eleitorais e que o novo PAN é mais moderado. “Uma política de não fundamentalismo com as coisas, nós não podemos ser fundamentalistas”, afirmou. “Nós não podemos impor a pessoas que vivam na ruralidade que não mantenham um cão em determinadas condições, se foi assim que durante gerações elas viram. Essas coisas têm de ser feitas com calma, temos de sensibilizar antes de fazer imposições”.

João Freitas é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fez para CDS O programa eleitoral do CDS no que respeita à causa animal, ajudou na elaboração do Decreto Legislativo Regional que proíbe o abate dos animais na Região.