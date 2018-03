É de borla e para quem quiser assistir ao espectáculo que as ondas estão a proporcionar no litoral do Porto Moniz. À medida que as imagens caem na Internet estão a tornar-se virais. Há poucos minutos foi Filipe Teixeira que registou três belas fotografias aproveitando para legenda-las com a seguinte frase: “O ‘canhão’ do Porto Moniz”, uma alusão ao ‘canhão’ da Nazaré que também é internacionalmente reconhecido por registar ondas gigantes