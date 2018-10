A Estrada Monumental, junto à zona de acesso à Praia Formosa, encontra-se encerrada devido a obras. Tal como já foi noticiado, a Câmara Municipal do Funchal iniciou mais uma fase das obras da pavimentação, agora no troço compreendido entre a rotunda da Assicom e o Caminho do Arieiro, o que vai obrigar a alterar a circulação rodoviária.