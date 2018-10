“O Governo Central quer transferir o caos do continente para a Madeira”, acusa Rui Abreu

O PSD respondeu esta tarde, aos comentários do PS sobre a saúde na Região Autónoma da Madeira. O comunicado assinado pelo Secretário Geral do PSD-Madeira começa por referir que foram melhoradas as condições laborais dos profissionais de saúde na Madeira, fruto do “diálogo mantido com as Ordens e os Sindicatos, e dos acordos laborais, nomeadamente com os Enfermeiros”, sendo alguns “pioneiros em Portugal”, como o ‘Acordo de Empresa’, que abrange 2.000 profissionais do SESARAM e possibilita os mesmos direitos que os trabalhadores em contrato de funções públicas.

Rui Abreu destaca a introdução do Programa de Recuperação de Cirurgias, a abertura de concursos para anestesistas e novos enfermeiros, a aprovação do regime de incentivos para a fixação de médicos e o suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas, enqunto que a geringonça de António Costa “não consegue manter conversações nem com as Ordens profissionais nem com os Sindicatos, o que tem resultado em greves, manifestações, paralisações e demissões nos hospitais do País”.

Comparativamente com a Madeira, Rui Abreu salienta “o caos” na Saúde nacional de Norte a Sul devido à “governação desastrosa e à falta de investimento, demissões em bloco de directores e de chefes de serviço, crianças a fazer tratamentos de quimioterapia em corredores de hospitais e o subfinanciamento que leva à falência técnica grandes unidades hospitalares”.

Não satisfeito, diz o PSD, o Governo Central quer “transferir o caos do Continente para a Madeira e tenta estrangular as finanças da RAM, o que lamentavelmente tem merecido rasgados elogios por parte do PS local”.

O estrangulamento à Madeira dá-se, segundo Rui Abreu, com a recusa em pagar os 50% do Novo Hospital da Madeira conforme prometido por António Costa, com o adiamento do pagamento da dívida dos Subsistemas de Saúde no valor 18,6 milhões euros e ao não reembolsar os beneficiários madeirenses e porto-santenses do ADSE, durante o primeiro semestre do ano.

O Secretário Geral do PSD diz que o Governo Regional vai continuar a trabalhar, a investir e a lutar pela melhoria das condições na Saúde, sendo notória a “forma calamitosa” como a República trata a Saúde de todos os portugueses.