Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza iniciativas no Porto Santo

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), através da Delegação do Porto Santo, realiza três eventos no Porto Santo.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, como entidade que há mais anos desenvolve actividades de medicina preventiva nesta área, irá promover, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, a nível regional, uma corrida das mulheres, aberta a toda a população e de todas a idades, que visa a sensibilização para esta problemática. Esta é uma iniciativa que está inserida no Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, que se celebra no dia 30 de Outubro.

“Pretendemos que esta Prova de Solidariedade, que se realiza no dia 26 de Outubro de 2017, pelas 18h45, na Praça do Barqueiro, se repita todos os anos no mês de Outubro, com intuito de angariar fundos para a prevenção e apoiar os doentes do cancro da mama”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

O local de encontro é na Praça do Barqueiro, às 18h45, para uma aula de aquecimento, sendo que o percurso será realizado até ao Porto de abrigo (ida e volta). As t-shirts custam 2,50 euros e estão à venda na Delegação do Porto Santo da LPCC.

Além disso, realiza-se ainda, no próximo sábado, pelas 19 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, uma missa em memória das pessoas que faleceram com cancro e em solidariedade com os doentes e suas famílias, que sofrem com esta doença.

‘Onda Rosa’

O mês de Outubro é assinalado por duas efemérides: a 15 de Outubro assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de Outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. É no período compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolve o movimento ‘Onda Rosa’ procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

Assim, numa parceria com o Grupo Pestana, será assinalado, a 28 de Outubro, pelas 21h30, com o ‘Show Piratas’, no Hotel Pestana Porto Santo, onde as verbas revertem para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A entrada custa 5 euros, sendo que as crianças até aos 12 anos de idade não pagam.

Os bilhetes estão à venda na Delegação do Porto Santo do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o cancro e o dress code é roupa ou acessório cor de rosa.