Novo website sobre saúde mental nos doentes oncológicos

A partir de hoje, está disponível online um novo website que tem por finalidade promover a saúde mental na pessoa com doença oncológica. A divulgação oficial decorreu esta tarde na Sede do Núcleo Regional da Madeira.

Este novo projecto surge de uma parceria entre o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Escola S. José de Cluny, no âmbito da unidade curricular de Ensino Clínico VI: Saúde Mental e Psiquiatria, integrado no 3.º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, com diversos objectivos, designadamente esclarecer o conceito de saúde mental e relacioná-lo com a doença oncológica; informar sobre processos de adaptação nas diferentes faixas etárias; referir diferentes estratégias e mecanismos de adaptação, assim como, técnicas de relaxamento, actividades lúdicas e terapias complementares; promover a autoestima durante todo o processo de tratamento nos diferentes géneros; esclarecer dúvidas e desmistificar ideias erróneas; disponibilizar espaço para partilha de experiências, sentimentos, medos, dúvidas, entre outros.

Saiba mais em https://ligacluny.wixsite.com/saudemental/