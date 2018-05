NÓS, Cidadãos quer reunir com Miguel Albuquerque para falar dos problemas dos madeirenses

O NÓS, Cidadãos!, um partido político nacional prestes a celebrar dois anos, no próximo dia 23 de

Junho, solicitou uma audiência ao Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Filipe Machado de Albuquerque, para inteirar e comunicar à autoridade governativa regional, um conjunto de diversas situações e dificuldades que são diariamente sentidas/vividas pelas pessoas, famílias e agentes económicos da Região.

“Conscientes (e defensores) de que o diálogo democrático é fundamental não só para o encontro de personalidades, mas sobretudo para impulsionar a própria democracia e envolver os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os diferentes partidos e movimentos para as diversas opções que temos pela frente para a construção de um futuro, esta iniciativa visa procurar estabelecer objectivos comuns – com propósitos elevados (o que muitas vezes escasseia na política nacional) – que possam contribuir positivamente para a melhoria da acção governativa regional, o desenvolvimento da Região e o reforço da proximidade entre a política e os cidadãos”, refere o partido que pretende dar voz aos madeirenses e portossantenses, alertando para os seus problemas e aspirações de forma a “melhorar a vida dos cidadãos, das famílias e das empresas da RAM, através da adopção de medidas que solucionem não só os problemas imediatos (como por exemplo, na área da Educação, Saúde e

Mobilidade) mas também os estruturais”.