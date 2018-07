Navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho conclui missão na Madeira

Após 1840 milhas náuticas percorridas (cerca de 3 407 km) e mais de 715 horas de navegação, o navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho terminou a sua missão na Madeira, onde se encontrava desde o dia 29 de junho. Durante este período, o navio, em colaboração com o Observatório Oceânico, descobriu um jardim de corais a sul da ilha da Madeira, na zona da Ribeira Brava.

Neste período, o navio realizou várias actividades científicas em colaboração com o Observatório Oceânico da Madeira.

Numa primeira fase, a missão foi dedicada a operações com o ROV (Remotely Operated Vehicle) Luso da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, que possibilitaram a descoberta de um jardim de corais a sul da ilha da Madeira, na zona da Ribeira Brava. Numa segunda a fase, a actividade passou principalmente pela execução de levantamentos oceanográficos para estudar a interacção atmosfera-oceano na​ costa sul da ilha da Madeira, incluindo os efeitos meteorológicos, as propriedades físico-químicas do mar e as correntes principais.

A actividade científica realizada está enquadrada no projecto estratégico da Marinha ‘O mapeamento do Mar Português’, que tem como principal objectivo a recolha de dados que permitam conhecer o mar e o fundo marinho. Desta forma é garantida uma exploração sustentável e uma defesa eficiente dos recursos e dos habitats marinhos.

Para além das actividades referidas, o navio ainda realizou uma viagem às Selvagens para rendição dos elementos da Autoridade Marítima e dos vigias do Parque Natural e participou numa acção de busca e salvamento, tendo resgatado um elemento da tripulação da embarcação de pesca ‘Gavina’, a oeste da Ponta do Pargo.

O NRP Almirante Gago Coutinho escreve todos os dias o futuro de Portugal, expandindo e aprofundando a ciência e o conhecimento do Mar Português.​

