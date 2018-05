Ministério Público chamado à operação ferry

Bom dia caro leitor. A notícia que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira dá-lhe conta de que o Ministério Público é chamado a intervir na operação ferry entre o continente e o arquipélago da Madeira, tudo porque o Grupo Sousa estranha que elementos processuais protegidos, que constam da proposta da Empresa de Navegação Madeirense (ENM), tenham vindo para a praça pública.

O vice-presidente do Governo, Pedro Calado, garante que nem o júri do concurso para atribuir a linha marítima, nem o Executivo, revelaram “informação reservada”. Uma matéria que pode ser consultada em maior detalhe na página 13 do seu matutino.

Outro dos assuntos em destaque surge em tons dourados. A entidade organizadora dos ‘Óscares’ do Turismo quer Ronaldo na gala de 2019, tudo porque o vice-presidente da World Travel Awards está a preparar, na Região, o evento do próximo ano, que vai trazer mais de 300 profissionais da hotelaria, operadores turísticos e companhias aéreas.

A medalha de Jardim, que será votada em Plenário, a instalação de uma ETAR por parte da CMF no Curral dos Romeiros ou a aprovação de sapador florestal por parte do Governo Regional são outros assuntos que podem ser consultados numa edição de 44 páginas.

