A Sociedade dos Engenhos da Calheta promove, no próximo dia 14 de Janeiro, pelas 16 horas, o XII Convívio Anual dos Produtores de Cana-de-Açúcar, no qual estará presente o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Do programa do evento consta também uma prova de bolo de mel de fabrico da casa. Este bolo, que fará certamente as delícias dos convidados, pesa cerca de 50kg e foi confeccionado há um ano “com o intuito mostrar os produtos” produzidos pelo Engenho da Calheta.