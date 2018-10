Mercado da Penteada celebra 30 anos com aposta na proximidade e na revitalização da oferta

O Mercado Municipal da Penteada celebrou hoje os seus 30 anos de funcionamento e a Divisão de Mercados da Câmara Municipal do Funchal preparou diversas actividades para celebrar este simbólico aniversário.

Esta manhã, os vereadores João Pedro Vieira e Madalena Nunes estiveram presentes no mercado para celebrar a data com todos os comerciantes, cortar o bolo de aniversário e visitar a exposição fotográfica, que vai durar até ao final de outubro, e que retrata o Mercado, a sua história, eventos, comerciantes e clientes. No fim do mês será, por sua vez, realizado um sorteio, em jeito de lembrança, entre os clientes da Penteada, sendo sorteados três prémios, com o apoio da UauCacau, da Confeitaria e do DeBorla Funchal.

O vereador João Pedro Vieira, que tem a tutela dos Mercados Municipais, sublinha “o grande carácter deste mercado pequeno e familiar, situado na zona alta de São Roque e que tem sido, ao longo dos últimos anos, mais uma importante ferramenta no sentido de reafirmar o nosso compromisso com a revitalização das zonas altas do concelho. Temos capitalizado ao máximo as especificidades do Mercado da Penteada, e apostado, de forma assinalável, na sua modernização, mas também na diversificação da oferta.”

Para este efeito, o autarca anunciou, igualmente, que “até ao fim deste ano, irão a concurso cinco espaços comerciais na Penteada, aos quais serão atribuídos novos direitos de exploração, estando a Autarquia, de momento, já a reavaliar a renda dos espaços em causa.”

A estratégia de Revitalização dos Mercados Municipais tem sido uma das estratégias mais importantes do Executivo liderado por Paulo Cafôfo ao longo dos últimos anos. João Pedro Vieira enaltece que “à parte a ação evidente no Mercado dos Lavradores, o Mercado da Penteada também foi alvo de uma revitalização substancial, desde logo na intervenção em termos do edifício, com pintura e arranjos, e de infraestruturas envolventes, como é o caso do novo parque infantil e do parque de estacionamento, numa infraestrutura que já se encontrava bastante antiga e degradada”.

“A isso somou-se a reocupação de várias lojas que estavam encerradas e uma nova programação de eventos culturais, de entre os quais se destacam as festas dos Santos Populares, que já são um dos eventos de referência do calendário cultural municipal, no sentido de atrair públicos e dinamizar o espaço”, concluiu o autarca.