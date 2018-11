Marcelo recebido em euforia à chegada ao Liceu - com vídeos e fotos

O Presidente da República teve uma recepção calorosa pelas 11 horas da manhã desta quarta-feira, à chegada à Escola Secundária Jaime Moniz, por ocasião do 181.º aniversário do antigo Liceu do Funchal.

Marcelo Rebelo de Sousa foi saudado por professores e membros do conselho executivo do estabelecimento de ensino, assim como por dezenas de pessoas que se juntaram no Largo Jaime Moniz, entre os quais muitos alunos que não quiseram perder a oportunidade para cumprimentar e tirar uma ‘selfie’ ao Chefe de Estado.

O Presidente da República manifestou-se feliz por estar de regresso à escola e logo no “primeiro liceu de Portugal”.