Mais passageiros nos portos e aeroportos da Região no primeiro trimestre deste ano

Os aeroportos da Madeira registaram um aumento de 2,4% no número de passageiros e o Porto do Funchal recebeu mais navios de cruzeiros, no primeiro trimestre de 2018, comparando com valores do ano passado. Estes dados foram divulgados, hoje, pela Direcção Regional de Estatística no seu boletim de dados sobre os transportes na Região.

Transportes terrestres

O número de passageiros transportados por meio de autocarro diminuiu ligeiramente face ao período homólogo, com uma variação negativa de 0,2%. Nos urbanos, foram transportados 4,1 milhões de passageiros entre Janeiro e Março de 2018, -4,6% em comparação com o período homólogo. Nos interurbanos, contabilizaram-se 2,2 milhões de passageiros transportados (+9,0% que no mesmo período do ano anterior).

Entre Janeiro e Março de 2018 venderam-se cerca de 200 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (+10,9% que em igual período do ano passado), sendo 91,0% para adultos, 4,4% para crianças e os restantes 4,6% para outro tipo de utilizadores. As receitas totais dos primeiros três meses do ano ultrapassaram os 2,2 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 11,7% face ao trimestre homólogo. Estes dados dos teleféricos são uma novidade apresentada pela DREM nos seus boletins.

De referir que em 2017 foram transportados nos teleféricos da RAM 904,2 mil passageiros, que geraram uma receita de 10,2 milhões de euros.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, no 1.º trimestre de 2018, e em comparação com o 1.º trimestre de 2017, foi registado um acréscimo de 4,6% no número de veículos ligeiros de passageiros novos (882) adquiridos por residentes na RAM e um decréscimo de 2,3% nos ligeiros de mercadorias novos (129).

Transportes aéreos

Os aeroportos da RAM registaram no 1.º trimestre de 2018 um movimento de passageiros na ordem dos 701,6 milhares, +2,4% face ao trimestre homólogo. Tanto o aeroporto da Madeira como o do Porto Santo contribuíram para este crescimento no movimento de passageiros, com variações homólogas positivas de 2,5% e 0,5%, respetivamente. No que diz respeito à carga aérea, observou-se nos aeroportos da R. A. da Madeira, nos primeiros três meses do ano, um acréscimo nas mercadorias carregadas e descarregadas (+10,2% e +8,2% que no período homólogo, respetivamente).

Transportes marítimos

Nos transportes marítimos, contabilizaram-se no 1.º trimestre deste ano 89 navios de cruzeiro entrados nos portos da Região, mais 15 que em igual período do ano transato, observando-se nos passageiros em trânsito neste tipo de navios um acréscimo de 31,2%. Nos primeiros três meses de 2018, o porto do Funchal recebeu 182 663 passageiros em trânsito, a larga maioria (92,5%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (55,5% do total, +47,4% que no 1.º trimestre de 2017), a britânica (26,4% do total, sendo a variação homóloga de +11,2%) e a austríaca (quota de 1,9%, +16,0% que em igual período do ano passado). Note-se ainda que o número de norte-americanos que passou pelo Porto do Funchal nos primeiros três meses de 2018 cresceu 96,9% em termos homólogos, contabilizando-se 4 671 passageiros desta nacionalidade (2,6% do total).

Menos passageiros para o Porto Santo

Na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros no 1.º trimestre do corrente ano teve uma redução de 1,4% comparando com o mesmo período do ano anterior, fixando-se nos 57,4 milhares.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM no trimestre em referência foi globalmente positiva em comparação com o mesmo período do ano passado (+2,2%). Para esta variação contribuiu o aumento observado no descarregamento (+3,5%) de mercadorias, que mais que compensou o decréscimo no carregamento (-5,3%).

De janeiro a março de 2018, registou-se a entrada de 169 embarcações de recreio nas marinas da Região, representando um decréscimo de 13,3% em comparação com o trimestre homólogo.