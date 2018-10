Madeira recebe ‘I Workshop - A Pitada do Pai’

A FreshBio e o Hotel Quinta da Serra juntaram-se e trazerem à Madeira Rui Marques, um pai que cozinha e que criou o projecto ‘A Pitada do Pai’, onde apresenta as suas receitas saudáveis.

O I Workshop ‘A Pitada do Pai’ na Madeira vai acontecer no Hotel Quinta da Serra, tendo inicio no dia 3 de Novembro, às 14h30, e terá como tema as primeiras papas e lanches saudáveis. Já no dia 4, pelas 10h30, o autor do livro ‘A pitada do Pai’ vai ensinar os participantes a confeccionar refeições rápidas e saudáveis que prometem agradar a toda a família.

A aposta numa alimentação saudável assume um papel relevante para o desenvolvimento físico e intelectual desde a infância até à idade adulta. A promoção de hábitos saudáveis é importante uma vez que a taxa de obesidade em Portugal está nos 50%, um valor bastante preocupante, que afecta principalmente as crianças, sendo que de acordo com o estudo da APCOI (Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil) a Madeira é a segunda região do país com mais crianças obesas.

Foi neste contexto que o Engenheiro Rui Marques, lançou o 1.º blog de pai para filho e família de alimentação saudável. Receitas de sopa, papas, lanches saudáveis e outras receitas deliciosas para toda a família. Em 2016 começou a partilhar as receitas no blogue ‘A Pitada do Pai’, que acabaram por ir parar ao Youtube, e, mais recentemente, resultaram num livro com o mesmo título. Respeitando a sazonalidade dos alimentos e propondo receitas fáceis de confeccionar, este livro ajuda a cozinhar com amor e sabor.

Aliada a este evento o Hotel Quinta da Serra preparou uns pacotes de estadia com preços especiais, de forma a poder aproveitar o útil ao agradável e passar um fim-de-semana em família num ambiente diferente. Especial destaque para o jantar Biológico agendado para o dia 3 de Novembro.

As inscrições neste evento são limitadas, se não quiser perder pitada destes workshops, deve inscrever-se enviando um email para inscricao@apitadadopai.com.