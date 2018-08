Madeira incapaz de atrair cruzeiros

Bom dia caro leitor. ‘Região incapaz de atrair cruzeiros’ é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira. Explicamos então que os navios estão a optar pelo Norte da Europa e Mediterrâneo, sendo que o Governo Regional sente-se impotente para inverter a situação e garante que não vai mexer nas taxas portuárias em vigor. Este Verão apenas oito fazem escala no Funchal

Como foto ilustrativa surgem Alexandre Camacho e Pedro Calado, piloto e navegador madeirenses que foram irrepreensíveis nesta 59.ª edição do Rali Vinho Madeira. Os homens da ‘Team Vespas’ são mesmo os primeiros madeirenses a vencerem a prova duas vezes consecutivas.

Em termos meteorológicos, saiba que o calor ‘atípico’ perdura até amanhã. As temperaturas podem atingir hoje os 34º C, tal como há um ano e os concelhos fustigados pelos incêndios em 2016 reforçam a prevenção. Ainda sobre as limpezas de prevenção aos incêndios, saiba que a Ponta do Sol questionou o executivo madeirense sobre o abate de árvores.

Em termos culturais, conheça também o brasileiro de 13 anos que traz o êxito do Verão às Festas de São Vicente.

