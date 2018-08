Madeira em Alerta Amarelo devido às altas temperaturas

Entre domingo e segunda-feira hidrate-se e utilize com frequência o protector solar. Não se esqueça também do chapéu nem dos óculos de sol, tudo porque entra em vigor um Alerta Amarelo emitido pela Protecção Civil, tendo em conta o aumento das temperaturas na Madeira. O aviso de tempo quente vigora até às 17h59 do dia 6 de Agosto.

Costa Norte

Tempo Quente

Em vigor de 2018-08-05 (domingo) 10h59m59s até 2018-08-06 (segunda-feira) 17h59m59s;

Já a página BestWeather Ilhas avança com uma previsão idêntica, alertando para as poeiras e as temperaturas.

De acordo com a página especializada em meteorologia, “este sábado, será o primeiro de 3 a 4 dias mesmo quentes para o Arquipélago da Madeira”, tudo “devido à aproximação de um fluxo de ar quente, vindo do Norte de África, que trará igualmente, muitas poeiras em suspensão, diminuindo a qualidade do ar”.

“Estamos a prever céu a variar entre o muito e o pouco nublado, apresentando-se com mais nuvens no Porto Santo e lado Leste da ilha da Madeira; Vento do quadrante Norte, fraco a moderado e subida das temperaturas, em especial, das máximas. Passando os 30.ºC de máxima, em boa parte do lado Sul da ilha da Madeira e, pontualmente, podendo chegar aos 32/34.ºC”.