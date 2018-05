Liga Contra o Cancro aborda perigos da exposição solar excessiva

Ao longo de 2018, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a promover um Ciclo de Conferências para divulgar o Código Europeu Contra o Cancro junto da população.

A próxima conferência acontece no próximo no dia 4 de Junho, no Anfiteatro do Colégio dos Jesuítas – Universidade da Madeira, entre as 18 e as 20 horas, e abordará o código: ‘Evite a exposição excessiva ao sol, especialmente para as crianças. Use protector solar. Não use solários’. Pedro Vale Fernandes, Tiago Esteves e Donato Caires são os oradores convidados.

O evento será também transmitido através do Canal Digital Na Minha Terra e, ainda, na página de Facebook do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O Código Europeu Contra o Cancro, desenvolvido pelo Centro Internacional de investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial de Saúde, incide nas medidas que os cidadãos podem tomar individualmente para contribuir para a prevenção do cancro.