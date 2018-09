A infografia que acompanha o trabalho jornalístico publicado na edição impressa de sábado, nas páginas 16 e 17, sobre Demografia: Machico – que futuro para o concelho”, contém um erro nos dados da população da ilha do Porto Santo.

No mapa surge a ilha dourada com 34.047 habitantes (13.36%), quando na verdade no Porto Santo residem 5.162 pessoas, o equivalente a 2,03% do total da Região. Pelo lapso, apresentamos as nossas desculpas.