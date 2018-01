Junta de Freguesia de São Roque leva 800 crianças ao Circo

A Junta de Freguesia de São Roque levará 800 crianças e jovens ao Circo Mundial, na Praça do Povo nos próximos dias 3 e 4 de Janeiro. Uma prenda de Natal oferecida aos alunos das escolas básicas de São Roque e a duas instituições locais que, pelo segundo ano consecutivo, proporciona uma manhã diferente àquelas crianças e jovens da freguesia: “Esta é uma iniciativa que fazemos há dois anos. Fomos às escolas no dia 15 de Dezembro entregar o convite para o circo, que inclui também o transporte dos alunos. Esta foi a nossa prenda de Natal”, disse o presidente da Junta de Freguesia de São Roque.

Pedro Gomes, explicou que algumas destas crianças e jovens vêm de famílias com algumas carências económicas e, por isso, não teriam oportunidade de ir ao circo. “O Natal é isto: é magia. Por isso temos muito gosto em proporcionar esta experiência às crianças da freguesia, até porque o Natal é sobretudo para elas”.

Nos próximos dois dias, na sessão das 10h00, o circo contará com a presença dos alunos da Escola Básica da Achada, das Irmãs Hospitaleiras, da Escola Básica do Lombo Segundo, da Escola Básica do Galeão e do Serviço Técnico Socioeducativo de Apoio à Deficiência – FTSDAP.