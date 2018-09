JSD-Madeira distribui Guia do Estudante no Aeroporto

A JSD-Madeira iniciou ontem, no Aeroporto da Madeira, a sua campanha de Regresso às Aulas para os estudantes que, por esta altura, deslocam-se para o território continental para retomar a sua formação superior e, muitos deles, ingressar numa instituição de ensino superior pela primeira vez. Neste sentido foi distribuído o Guia do Estudante que possui algumas informações que permitam uma melhor integração dos mesmos nesta nova etapa.

Aborda ainda as principais preocupações da estrutura relativas aos transportes e ao emprego, nomeadamente, a defesa do pagamento único dos 65 euros por partes dos estudantes do ensino superior nas deslocações aéreas, bem como a luta pela implementação de um programa de estabilidade no emprego, oferecendo vantagens aos empregadores no que concerne à contratação de jovens nos três anos consequentes ao início da sua vida activa enquanto trabalhadores.

A JSD-Madeira considera que “este é um pequeno gesto para com os estudantes madeirenses que iniciam um novo ciclo da sua vida académica, num local diferente da sua ilha. Esta iniciativa registou uma boa adesão não só por parte dos estudantes, mas também dos seus pais, que vêm partir os seus filhos para lutar pelos seus sonhos, principiando a construção da sua Autonomia tão cara aos madeirenses”.