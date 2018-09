JPP pede solução para fecho de estrada na Ribeira Brava que tem causado transtorno

O Juntos pelo Povo (JPP) alertou, esta manhã, na vila da Ribeira Brava, para os constrangimentos que o encerramento da Estrada Regional 104, entre o centro da vila e a Banda de Além, está a provocar à população. Sílvia Barros lamentou que a via que dá acesso à Banda de Além se encontre encerrada desde o passado dia 28 de Julho, quando ocorreu uma derrocada numa encosta sobranceira a um empreendimento imobiliário em construção.

“Esta via é muito importante, pois dá acesso a vários sítios do concelho da Ribeira Brava com um aglomerado populacional numeroso, que têm de fazer mais quilómetros no seu percurso diário para chegarem ao seu trabalho ou ao centro da vila, trazendo grande transtorno”, denunciou Sílvia Barros, da concelhia do JPP na Ribeira Brava, lamentando que esta situação “se arraste por tanto tempo”.

Tendo em conta o início do ano escolar, o JPP antevê mais problemas: “A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares está em obras e o 2.º ciclo passará a frequentar a antiga escola da Bica de Pau, ficando alunos, professores e encarregados de educação igualmente prejudicados com este encerramento da via, uma vez que terão de percorrer uma distância muito maior, via Tabua, para lá chegarem”.

Sílvia Barros considera “de extrema importância” que a autarquia da Ribeira Brava reuna esforços junto do Governo Regional para resolver a situação de forma célere, já que a” população está a ser gravemente prejudicada com o encerramento da via”.