JPP diz que Secretaria Regional do Turismo gastou mais de 6 milhões de euros entre 2015 e 2017

O Juntos pelo Povo (JPP) revelou esta manhã, em conferência de imprensa, alguns dos gastos da anterior Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC), no período entre Maio de 2015 e final de 2017.

Os valores apurados apontam para gastos que ultrapassam os “6 milhões de euros, em dois anos de mandato”. Entre as despesas efectuadas o JPP destaca “4,3 milhões de gastos em estudos e pareceres, entre outros, sobre a temática da operação portuária, sobre o ferry, transportes rodoviários, assessoria fiscal, parque empresarial da Cancela e Heliporto do Funchal”.

Elvio Sousa, porta-voz da conferência, salientou ainda as “despesas com advogados, no valor de 1,1 milhões, dos quais mais de 700 mil euros foram para uma única sociedade de advogados, ou seja, cerca de 38 mil euros ao mês, para gastos em assessoria jurídica”.

O deputado do JPP enumerou ainda mais algumas despesas, como “estudos do sector turismo no valor de 200 mil euros, onde quase 40 mil euros foram gastos na ‘aquisição de serviços para implementação de taxas turísticas na RAM’; mais de 171 mil euros para despesas do Museu do Automóvel Clássico; mais 55 mil euros para formação pessoal e recortes de imprensa, dos quais se destacam mais de 12 mil euros para ‘serviços de coaching e assessoria de comunicação personalizada ao secretário regional da Economia, Turismo e Cultura’”, referiu Élvio Sousa que tem dado seguimento à promessa de fiscalizar os actos de administração do Governo Regional da Madeira, demonstrando aos cidadãos onde é que tem sido gasto o dinheiro dos contribuintes.