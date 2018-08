Ireneu Barreto com “todos aqueles que sentem a perda” de David Pinto Correia

O representante da República para a RAM, Ireneu Cabral Barreto, apresentou hoje à família enlutada “as mais sentidas condolências”, numa nota de pesar dirigida à imprensa pelo falecimento de David Pinto Correia.

“O Professor João David Pinto Correia, nascido na cidade do Funchal, é uma referência nacional e internacional nos estudos de Literatura Oral e Tradicional”, sublinha Ireneu Barreto, lembrando também o papel “fundamental” do professor no desenvolvimento da Universidade da Madeira.

“O Representante da República para a RAM associa-se assim a todos aqueles que nesta hora sentem a perda deste ilustre madeirense”, vinca a nota.

David Pinto Correia faleceu ontem, em Lisboa, vítima de AVC, aos 79 anos.