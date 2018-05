Integração social e alimentação saudável temperadas com coentros

‘Com Aromáticas me Conquistas’ foi uma das candidaturas vencedoras da Missão Continente 2017, uma iniciativa da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal que vem agora dar continuidade ao projecto com a promoção da iniciativa ‘Como Cozinhar com Coentros?’. Entre os objectivos está a promoção de uma alimentação saudável e a inclusão social sobretudo da população do Bairro da Nazaré. A sessão decorre na segunda-feira a partir das 18 horas na sede da associação, localizada na Avenida do Colégio Militar, no complexo habitacional, Cave do Bloco 21 - Sala E.

De cariz intergeracional e de participação gratuita, ‘Como Cozinhar com Coentros? Vai contar com a presença do nutricionista Bruno Sousa. Os interessados devem inscrever-se através do e-mail geral.madeira@alzheimerportugal.org ou através do número 291772021 durante a tarde.