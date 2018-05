Iniciativa sobre saúde feminina amanhã na Praça Amarela, no Funchal

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género, promove amanhã, dia 28 de Maio, das 10 às 14 horas, na Praça Amarela, no Funchal, várias acções dedicadas à saúde feminina. Uma iniciativa que acontece, no âmbito do III Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania, Eixo 4: Saúde, que contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, pelas 12h30.

Neste espaço, irão decorrer as seguintes acções: Rastreio da saúde feminina, um expositor para distribuição de brindes e amostras direccionadas à temática central, um expositor com livros sobre a saúde feminina, distribuição de dois folhetos sobre este tema, no âmbito da saúde mental feminina e da segurança e saúde no trabalho para as mulheres trabalhadoras e sessões de risodinâmicas promovidas pela Coach Marla Jasmins, da Risoland Madeira.

Refira-se que a iniciativa acontece a propósito do Dia Internacional da Saúde Feminina.