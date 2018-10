O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acabou de emitir um aviso amarelo para a ilha da Madeira devido à previsão de “aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada”.

O aviso é válido para a costa norte, costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira, entre as 14h39 e as 20h59 desta quarta-feira. Na ilha do Porto Santo não foi emitido qualquer aviso meteorológico.