IFAP diz que “obtenção irregular de subsídios” tem atrasado pagamento aos agricultores

O IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultua e Pescas, lamenta que a celeridade dos pagamentos aos agricultores, no âmbito do PRODERAM2020 “esteja a ser afectada por procedimentos que visam a obtenção irregular de subsídios, estando essas situações em análise, a fim de serem remetidos os respectivos processos ao Ministério Público para apuramento de eventuais responsabilidades criminais”.

O comunicado surge na sequência de notícias divulgadas na Madeira sobre alegados atrasos no processamento de pagamentos aos agricultores.

O conselho directivo do IFAP refere que, em termos médios, demora “cerca de 30 dias a analisar pedidos de pagamento de operações transitadas do antigo PRODERAM e cerca de 20 dias a analisar pedidos de pagamento do actual PRODERAM 2020”, e a execução financeira do PRODERAM2020, nos primeiros quatro meses do ano de 2018, “praticamente duplicou face ao período similar do ano de 2017”.

Atendendo à importância do apoio aos agricultores, o IFAP “tudo tem feito no sentido de manter os prazos de análise dos pedidos de pagamento das medidas investimento do PRODERAM2020 dentro do número médio de dias que se vem vindo a registar de forma regular, desconhecendo-se qual a base ou qual a verdadeira intenção que suportam as afirmações segundo as quais esses prazos se situam nos “4 meses”, considerando que são “afirmações sem qualquer fundamento”.