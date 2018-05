Idalino Vasconcelos diz Binter é boa para o Porto Santo

O presidente da Câmara do Porto Santo reagiu hoje ao anúncio do Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas de que a concessão na ligação aérea Porto Santo-Funchal-Porto Santo foi adjudicada à companhia aérea das Canárias, a Binter.

Idalino Vasconcelos diz que a atribuição da exploração da rota inter-ilhas à Binter Canárias corresponde às expectativas dos habitantes na ilha, apesar da decisão ainda não ter sido comunicada oficialmente à autarquia.

“A nível oficial não temos nenhuma informação de que a Binter venha ou não, mas de qualquer forma tudo indica que sim, que foi a Binter que ganhou o concurso e que vem ocupar aqui o lugar da Aerovip (...)”, afirmou o autarca, acrescentando que o caderno de encargos foi ao encontro das “aspirações” dos porto-santeneses.

Já quanto aos preços das viagens inter-ilhas, Idalino Vasconcelos diz que não é expectável que sejam alterados, mas que era importante reduzir o peso das taxas no bilhete.

Nesta altura, a tarifa de residente no Porto Santo custa 79 euros, 39 dos quais são taxas.

“Se o preço fosse mais convidativo haveria mais pessoas na Madeira, tanto nacionais como estrangeiros, a vir um dia ao Porto Santo de avião”, remata o presidente.