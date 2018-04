Há menos atum na Madeira

A quantidade de pescado descarregado até 15 de Abril registou um decréscimo de 30% face ao mesmo período do ano passado. Os pescadores queixam-se, enquanto o Governo Regional fala em “estados de alma”. Já o atum ‘voador’ aumenta de preço. É este o assunto que faz manchete na edição desta terça-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira, cuja notícia é desenvolvida no interior pelo jornalista Orlando Drumond.

A grande foto da capa ilustra o Centro Internacional de Negócios da Madeira, isto porque gerou mais de 700 milhões de euros em receitas fiscais. Conforme escreve o jornalista Francisco José Cardoso, o contributo das empresas registadas no Centro Internacional de Negócios representou, entre 2012 e 2016, 17% do total de impostos cobrados na Região. Já 25,6% das empresas são portuguesas.

No topo da capa surgem outros três destaques de áreas distintas. Fique então a saber, ao nível cultural, que 7 grupos regionais de música vão actuar durante os 4 dias do festival Aqui Acolá na Ponta do Sol, conforme revela a jornalista Ana Luísa Correia.

“Luz ao fundo da ponte” é outro dos destaques que diz respeito à rubrica semanal ‘No Rasto De...’, hoje da autoria do jornalista Élvio Passos, que conta como a Câmara do Funchal e o Governo Regional estão próximos de um acordo sobre a Ponte Nova, cujas obras foram embargadas há um ano. E revela que vai nascer uma nova passagem pedonal nas imediações.

Finalmente, “Vento não dá tréguas no aeroporto”: 500 passageiros chegaram ao Funchal no navio ‘Lobo Marinho’ e foram cancelados mais de 40 voos. Já o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, vai uma vez mais a Lisboa tentar uma solução com a ANA.

